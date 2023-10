Montpeyroux. Une soirée gourmande réussie

Dernièrement, l’association "Les trois tours" a organisé à la salle polyvalente de St-Rémy-de-Montpeyroux, une soirée gourmande. De nombreuses personnes sont venues déguster la bonne choucroute concoctée par le traiteur Fabrègues de Ste-Geneviève-sur-Argence, et animée par Liberty Music Disco que nous remercions. Une soirée intergénérationnelle et conviviale, qui a permis de se retrouver et de s’amuser tout simplement. La salle était bien remplie. Les organisateurs remercient toutes les personnes qui se sont déplacées, ainsi que celles qui se sont investies pour la réussite de cette belle animation. Une tombola pour octobre rose a été organisée et 200 € seront reversés à l’association. Il est prévu de renouveler cette soirée en 2024.