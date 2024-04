CARTE. Météo : Soleil et températures légèrement plus douces au sud, un front pluvieux s'invite sur le nord-est

Ce vendredi 19 avril signe un redoux sur la partie sud de la France, et vent toujours frais mais moins présent.



Après une journée de jeudi où les giboulées de pluie, de grêle voire de neige ont traversé la France du nord au sud, touchant dans la soirée le sud-est et le littoral méditerranéen ainsi que la Corse, le sud de la France retrouvera le soleil, ainsi que des températures en hausse grâce au vent du nord, plutôt frais, qui s'est quelque peu calmé. Seule la Corse restera ce matin en vigilance jaune pour les orages.

Calmé, exception faite du nord et de l'est de la France, des Hauts de France au Grand-Est, la Franche-Comté et le nord des Alpes, où un nouveau frontpluvieux fera son apparition dès le matin et s'installera dans l'après-midi, amenant des averses sur cette partie du pays. Le vent d'ouest souffle parfois jusqu'à 60 km/h, avec encore quelques flocons de neige sur les sommets.

En fin de journée, le temps couvert et pluvieux se décale vers le Centre-Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes, avec de la neige dès 1100 à 1300 m sur le massif alpin.

La nuit sera froide

Au sud en revanche, la journée s'annonce calme et bien ensoleillée. Le mistral souffle jusqu'à 50 à 60 km/h.

Après des gelées nocturnes et matinales faibles mais fréquentes (Corrèze et Creuse sont en vigilance jaune pour la neige et le verglas en matine), les températures minimales sont entre 0 et 5 degrés en général, 7 à 9 degrés près du littoral et en Corse. Les maximales elles vont de 8 à 13 degrés du Nord-Pas-de-Calais au Grand-Est et au Jura, et en légère hausse ailleurs, avec 13 à 18 degrés sur le reste de la moitié nord et l'Auvergne Rhône-Alpes, de 16 à 21 degrés au sud, localement 22 ou 23 degrés près de la Méditerranée.