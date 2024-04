Villefranche-de-Rouergue. "La Ferme des Animaux", ce mardi au théâtre

Les Espaces Culturels villefranchois présentent la pièce "La Ferme des Animaux", de la compagnie La Fleur du Boucan (d’après George Orwell), mardi 23 avril, à 20 h 45, au théâtre municipal. Dans le contexte actuel où les enjeux de pouvoir créent de graves conflits dans de nombreux pays, la fable d’anticipation de George Orwell, parue en 1945, résonne fortement.

La compagnie toulousaine La Fleur du Boucan a adapté ce texte à la scène en choisissant le genre du théâtre d’objets. Un comédien et une comédienne vont donc donner vie aux animaux de cette ferme en manipulant carafes, théières, boîtes de conserve, fourchettes…

Ces animaux ainsi représentés, ivres de liberté, prennent le pouvoir et la phrase la plus connue de cet ouvrage - "Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres" - va peu à peu être prouvée par le comportement de deux d’entre eux : Boule de Neige et Napoléon… "Sous les apparences d’une fable "bon enfant", c’est un avertissement sérieux que donne Orwell à tous ceux qui rêvent d’égalité parfaite", commente les organisateurs.

Trois séances scolaires auront lieu le mardi 23 avril à 14 h 30, le mercredi 24 avril à 10 h et le jeudi 25 avril à 10 heures. Réservations (fortement conseillée) au 06 87 95 09 82, par mail : billetterie@espaces-culturels.fr. Billetterie sur place à partir de 20 h.