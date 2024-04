Météo capricieuse : quand le jardin doit passer entre les gouttes

Le printemps est toujours un moment attendu par les jardiniers professionnels et amateurs. Cette année, son retour est marqué par des vagues de chaud et froid permettant aux habitants de profiter d’un temps estival lors de quelques week-ends, de quoi donner envie à certains de commencer leurs jardins. Confronté à ces différents changements de météo, chacun a son mot à dire et essaie de s’adapter à sa manière.

Christian, responsable du magasin RAGT à Rodez confie qu’il a remarqué des changements dans les achats de la part des clients avec l’arrivée du printemps cette année.

"Après un mois de mars chaud, les tomates ont été achetées très tôt. Nous avons tout vendu, alors que normalement c’est fin avril !" Après un hiver très pluvieux, les gens se dépêchent de commencer leurs plantations dès l’arrivée des premiers rayons du soleil. Pourtant, les saints de glace, un évènement clé pour les jardiniers amateurs, ne sont pas encore passés, rappelons-le. Les clients sont demandeurs de plantes de plus en plus résistantes, nécessitant moins d’arrosage, comme des plantes vivaces et arbustes, par peur d’une pénurie d’eau cet été avec les restrictions qui s’annoncent.

Ils continuent malgré tout "de se faire plaisir" en achetant des plantes annuelles, plus fleuries : "Ça leur amène un peu plus de couleurs, et leur permet de se rassurer", déclare Christian. Les Ruthénois font leurs potagers plus tôt, certains ont déjà commencé à planter les pommes de terre et certains les salades. Comme André et Josette, retraités et adeptes du potager : "On plante plus tôt, Pâques est arrivé trois semaines en avance".

Le même phénomène se produit côté fleurs : " Cette année les géraniums sont partis plus tôt et en plus grande quantité", observe Audrey employée à Magasin Vert au rayon fleurs, à Onet-le-Château. Le jasmin et le dipladénia ont eu un succès fou en ce début de printemps. D’autres fleuristes ont des avis plus nuancés. C’est le cas de Christophe, gérant de A la maison des fleurs à Rodez, qui explique que "ces changements sont présents depuis quelques années, ça fait deux, trois ans que l’on reçoit les pivoines une quinzaine de jours à l’avance".

"On vend de plus en plus de plantes méditerranéennes comme des palmiers et des oliviers. Avant les températures ne le permettaient pas, il faisait trop froid."

Les professionnels du jardin invitent à la prudence et à ne pas trop anticiper, néanmoins de nombreux amateurs disent "se fier à la nature".

Christian, responsable du magasin RAGT

Climat : pas de changement significatif en Aveyron

Cédric, ancien paysagiste et employé au service pépinière et plante extérieure chez Magasin Vert a, quant à lui un avis différent. "Je ne vois pas de changement, cette année est correcte. Tout ça c’est médiatique." Les conséquences du réchauffement climatique sont différence et plus ou moins importante suivant les régions. Selon lui, cette année en Aveyron les changements n’ont pas été significatifs comparés à l’année dernière. Certes, certaines plantes fleurissent un peu plus tôt, c’est le cas du daphné, mais il n’y a pas de réelles modifications. Seuls les microclimats plus ou moins chauds ou froids, peuvent avoir un impact sur les arrivages des plantations suivant la région.

Son avis est partagé par Henri, retraité, qui fait son potager dans un jardin ouvrier, et n’a pas changé ses habitudes de plantations à l’arrivée du printemps : "Cette année c’est comme d’habitude. Moi j’attends le bon moment. Par exemple il faut que la Saint-Denis soit passée pour planter les haricots verts". Son potager en est témoin, seuls les petits pois sont plantés. Véra et Justine, deux autres jardinières amatrices sont du même avis : "Les anciens nous disent d’attendre les saints de glace".

D’autres fleuristes et magasiniers confirment cela, ils ne notent pas de changements dans les actes d’achat des clients. Cependant eux aussi soulèvent la problématique de la pénurie d’eau qui pourrait arriver cet été.

Cédric, employé au service pépinière de Magasin Vert