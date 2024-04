Football : trois choses à savoir sur le derby entre Rodez et Albi-Marssac

Dimanche 21 avril, à 15 heures, les Ruthénoises reçoivent les Albigeoises à Paul-Lignon à l'occasion de la 18e journée de D2.

Si toutes les confrontations entre voisines ou voisins ont une saveur particulière, celle qui attend les Rafettes cet après-midi en a encore davantage. Dimanche 21 avril, à 15 heures, les protégées de Franck Plenecassagne (6es) accueillent Albi-Marssac (8e) sur la pelouse de Paul-Lignon pour un duel transpirant l’envie de revanche.

En novembre, Rodez avait écrasé Albi-Marssac

Tout d’abord la revanche du match aller pour les Tarnaises. Car le 26 novembre, la formation de l’ex-Ruthénoise Louise Cid avait été écrasée sous le rouleau compresseur sang et or et les cinq buts signés Solène Barbance (10e, 75e), Mikayla Dayes (42e), Océane Saunier (66e) et Iniès Barrier (81e). Une performance qui avait d’ailleurs permis aux Rafettes de pratiquement doubler le nombre de buts à leur compteur, après avoir patiné sur ce terrain en début de saison.

Sortir d’une mauvaise passe

Mais les deux camps ont aussi plus généralement leur revanche à prendre sur leur état de forme actuel. Aveyronnaises comme Tarnaises ont été défaites lors des trois dernières rencontres, dont chacune une fois par le leader Strasbourg. Et il y a trois semaines, Albi-Marssac a même encaissé six buts (6-1) de la lanterne rouge, Montauban.

Guellati suspendue

Pour l’occasion, les Rafettes seront privées de la défenseure Sofia Guellati, suspendue après le carton rouge qu’elle a reçu en Alsace dimanche dernier, et d’Eloïse Sévenne, touchée au genou gauche lors du match contre Lens il y a trois semaines.

Le groupe : Libourel, Moitrel – Soleilhet, Bogi, Canon, Antoine – Vaysse, Saltel, Bousquet, Barbance, Firki – Barrier, Saunier, Barnoin, Dayes, Guérin.