Rugby : à LSA, la fin d’un chapitre "difficile", mais sûrement pas de l’histoire !

À quelques heures d’affronter le leader Palavas-Lunel, dimanche 21 avril à 15 h 15 au stade Jean-Sabathé de Montpellier, pour terminer sa saison en Fédérale 2, le club ségali est d’ores et déjà sûr de compter sur son duo de coaches Gil-Giovannini pour la prochaine, en Fédérale 3.

"Nous allons à Palavas pour essayer de prendre un maximum de plaisir sur le terrain et peu importe le résultat si tout le monde s’applique", précise Frédéric Gil, un des entraîneurs de Lévézou-Ségala. Cet après-midi, les siens vont disputer leur ultime match avant la relégation en Fédérale 3. Et ils ont rendez-vous face au leader, Palavas-Lunel, dimanche 21 avril à 15 h 15. En revenant sur la saison, le technicien insiste sur le travail effectué et les progrès accomplis depuis septembre. "Je ne sais pas ce qui va se passer contre Palavas mais, aujourd’hui, nous sommes capables de rivaliser avec tout le monde. "

"Une saison difficile mais pas une saison galère"

Il est vrai que le LSA XV d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec celui du début de saison. Une saison qu’il ne faut surtout pas qualifier de galère auprès de Frédéric Gil. "Ce fut une saison certes difficile mais surtout pas une saison galère. Une saison galère c’est lorsque tu te retrouves à dix aux entraînements, avec un groupe qui part en déconfiture totale. Ce qui n’a jamais été le cas. On a toujours eu une quarantaine de joueurs motivés aux entraînements et qui a bien travaillé lors de ce que je qualifierais de 'saison de transition'", ajoute Gil.

Cela n’a pas empêché les techniciens cassagno-réquistanais de traverser une période de doute. "Aux environs de la Toussaint, on s’est dit : "On est devant une montagne par rapport à ce qu’on attendait et ça va être compliqué", puis on a senti les prémices du travail. Et c’est allé crescendo, ce qui a contribué à lever nos doutes et à nous donner un certain optimisme", assure l’entraîneur. Il continue : "Quand je dis optimisme, je ne veux pas dire être champion du monde mais prendre du plaisir avec ces jeunes, parmi lesquels il y a eu de belles révélations. Et que ça devrait être sympa la saison prochaine."

Rester, une décision prise tôt par Gil et Giovannini

Frédéric Gil précise que le groupe devra "rester humble" et continuer à travailler avec la même motivation, car en Fédérale 3, il y a du niveau. Un groupe qui sera toujours entraîné par le duo Frédéric Gil-François Giovannini. Cette décision de rester, les coaches l’ont prise relativement tôt dans la saison. "Déjà à Noël, nous savions que nous ne partirions pas."

Et le groupe, non plus, ne devrait subir que peu de modifications. "Ces jours-ci, nous avons fait le tour des joueurs et c’est à plus de 95 % que, conscients du travail accompli, ils sont prêts à repartir et disent avoir pris du plaisir sur le terrain malgré le manque de résultats. On aurait bien pris une ou deux victoires de plus", glisse Frédéric Gil qui est déjà dans la continuité de l’action et se projette sur la saison de Fédérale 3 avec un certain optimisme.