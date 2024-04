Le "stonewalling", cette fâcheuse habitude après une dispute qui peut mener à la rupture

(ETX Daily Up) - Dans la vie de couple, il est courant de s’ignorer au terme d’une dispute. On limite les discussions, les appels et les petites attentions, afin de montrer son mécontentement. On boude en quelque sorte. Mais cette attitude glaciale, baptisée désormais le "stonewalling", peut mener sur le long terme au divorce.

Après le 'gophering', ou encore le 'ghostlighting', qui ont marqué l'univers des rencontres, un nouveau terme fait son apparition : le "stonewalling". Ce terme anglophone traduit littéralement le fait de dresser un mur de pierre entre vous et votre partenaire afin d’éviter tout dialogue. Et comme vous pouvez l’imaginer, en ignorant son partenaire on finit par le blesser. Il devient alors difficile de communiquer et de préserver l’harmonie du couple.

Mais comment reconnaître les signes du stonewalling dans votre couple ? D’abord, il y a ce qu'on appelle le "traitement silencieux". Vous essayez de communiquer avec votre partenaire sur votre vie quotidienne et celui-ci refuse de vous adresser la parole, ou alors du bout des lèvres. Le stonewalling passe aussi par le regard. Par exemple, il suffit de dire une phrase pour que votre partenaire lève les yeux au ciel. Cela peut aussi se manifester par des évitements physiques, comme le fait de changer de pièce lorsque vous arrivez. A cela s’ajoute la disparition de démonstrations affectueuses dans le couple, et de petites attentions.

Si l’on finit généralement par briser le silence et se réconcilier après plusieurs tentatives, cette habitude toxique peut mener sur le long terme à la rupture. D’après le psychologue américain John Gottman, professeur américain de psychologie spécialiste du couple, le stonewalling serait une cause majeure de rupture. En effet, le stonewalling ferait partie des Quatre chevaliers de l'apocalypse, qui désignent les signes avant-coureurs d’un divorce. Il rapporte, en s’appuyant sur ses propres recherches, que 85 % des personnes adoptant ce mécanisme de défense sont des hommes. "Les hommes sont systématiquement plus enclins à faire de l'obstruction que les femmes. Ils se retirent émotionnellement des discussions conflictuelles alors que les femmes restent émotionnellement engagées", explique le site de The Gottman Institute. En revanche, "lorsque les femmes font de l'obstruction, cela laisse présager un divorce".

Pour la psychologue Johanna Rozenblum, sollicitée par Doctissimo, cette punition silencieuse laisse des séquelles dans le couple : "Le fait de se murer dans le silence n’a jamais porté ses fruits, ni pour la personne qui va ruminer et rester en boucle sur ses émotions, ce qui va majorer sa colère, ni pour la relation car le silence agit comme une bombe à retardement" Elle ajoute : "Plus on prend sur soi, moins on va tenir dans le temps. Mais surtout se murer dans le silence c’est s’empêcher de trouver une solution mutuelle prenant en compte les sentiments de l’un et de l’autre".

Si votre partenaire a fréquemment recours à cette méthode, il est essentiel de prendre un temps de réflexion de votre côté. D’abord, demandez vous pourquoi votre partenaire agit ainsi. Est-ce par manque d'affection ou par colère? Puis, entamez une discussion dans laquelle vous lui ferez comprendre que son comportement a un impact et vous blesse. Choisissez un moment calme pour discuter. Et évitez surtout les conversations tardives, qui peuvent amoindrir l’attention en raison de la fatigue. Mais si vous adoptez vous-même cette attitude silencieuse, vous devez exprimer vos émotions et demander un temps de réflexion avant d’engager une réelle discussion. Et lorsque vous êtes enfin prêt(e), partagez vos ressentis dans le calme et le respect, afin d’ouvrir un dialogue constructif. Vous verrez que briser le silence aura plus de bénéfices que de jouer au traitement silencieux.