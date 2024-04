Météo : que va réserver le ciel pour Rodez et l’Aveyron en ce lundi de rentrée scolaire ?

Ce lundi 22 avril marque la fin des vacances de printemps à Rodez et en Aveyron. À quelle météo s’attendre pour le retour des sonneries ?

Les deux semaines de repos printanier prennent fin ce lundi 22 avril 2024, à Rodez et en Aveyron, comme dans l’ensemble de la zone C. À quelle météo s’attendre dans le département ?

Fraîcheur, vent… et soleil sur le Piton !

Dans le sillage d’un début de journée de dimanche marqué par des températures négatives, bis repetita pour ce lundi. Météo France annonce des minimales de – 1°C dans la préfecture aveyronnaise, 3°C le matin, et des maximales à 10°C durant l’après-midi.

En cours de journée, le vent va peu à peu s’imposer dans l’air ruthénois, avec 45 km/h l’après-midi et 50 km/h le soir. Mais Météo France annonce que le soleil va maintenir la cadence, dès le lever du jour jusqu’au soir !

Fraîcheur, vent… mais soleil à Rodez, ce lundi 22 avril 2024 ! Météo France - Capture d'écran

Et en Aveyron ?

À l’échelle du département, après des minimales fraîches à Laguiole et Sévérac (-2°C) mais aussi à Salles-Curan (-1°C) et Espalion (0°C), le thermomètre va grimper pour atteindre 14°C à Saint-Affrique, 13°C à Villefranche, 12°C à Entraygues, Espalion et Millau.

Comme le lundi ruthénois, la première journée de la semaine verra le soleil très largement s’imposer dans le ciel aveyronnais. Quelques nuages pourront tout de même perturber l’après-midi du côté d’Entraygues et de Belmont.