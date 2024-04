La grande famille de l’association Arvieu Art de Vivre s’est retrouvée

Pas moins de 70 convives se sont retrouvés à la salle Almès ce vendredi 19 avril, invités gracieusement par l’association Arvieu Art de Vivre. Parmi eux des danseurs des ateliers danse 2023-2024 pour lesquels c’était la clôture de la saison, mais aussi des bénévoles de l’année 2023 pour les remercier de leur dévouement, oh combien précieux et indispensable. Le rendez-vous fixé à 19 heures a été respecté par les participants accueillis par un apéritif avec ou sans alcool suivi d’une excellente soupe au fromage servie chaude, le tout préparé par "les filles" du P’tit Bout d’Où. S’en est suivi, un morceau de saucisse sèche achetée chez Max, notre boucher local, puis une portion de tarte aux pommes, fraîchement pâtissée dans l’après-midi par Laurent Sainct. C’est contents du repas et repus que les participants ont soit participé au dernier atelier danse de la saison, animé comme toujours par Benjamin Malric et sous la houlette attentive de Véro et Alain, bénévoles eux aussi, soit prolongé la soirée en jouant à la belote ou par exemple au Lucky numbers… Bien entendu cette soirée s’est déroulée comme à son habitude dans une ambiance très conviviale et "comme par enchantement" au moment de se séparer, tables et chaises ont été rangées en un rien de temps dans leur local à la grande satisfaction des organisateurs.