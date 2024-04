Quoi de neuf au château d’Arvieu ?

L’équipe du château d’Arvieu s’étoffe. D’abord, un nouveau bureau élu lors d’un conseil d’administration. On y retrouve Frédéric Marty au poste de président, Noélie Vayssettes à celui de vice-présidente. Anaëlle Lhermitte occupe désormais le poste de trésorière, Pierre Defilippi celui de vice-trésorier, Vincent Lefoulon celui de secrétaire et Elsa Bouthier celui de vice-secrétaire. Ensuite, le conseil d’administration, fort de 21 membres, vient d’intégrer sept nouvelles personnes déjà connues et actives sur Arvieu. Ensemble, ils ont concocté un beau programme dont on peut retrouver le détail au Cantou ou sur le site internet du château, chateau-arvieu.fr

Cela commence par du théâtre itinérant, dimanche 21 avril, de 16 h à 17 h, avec la compagnie Tempo Théâtre qui vous présente "Sur cette terre sans ciel", une déambulation en et hors les murs du château. En juin, le dimanche 1er, à 18 h, la compagnie Papillons présentera "La vie va" dans le parc du château, où elle explorera la pluralité des émotions et des sentiments humains. Puis, du 21 au 23 juin, se déroulera le festival Pachamama, en partenariat avec Pueblo latino. Des concerts, un salon du bien-être, des stands d’associations locales et inspirantes, des artisans écoresponsables, vous attendent sur ces trois jours de festivités où l’on pourra également se restaurer. Mais le château, c’est aussi des résidences artistiques comme celle de la Compagnie Ephémère, portée par le PETR Lévezou Pareloup, en partenariat avec le Cantou, ou des séjours dans le château, pour des week-ends en famille, entre amis, ou des séminaires plus professionnels. C’est aussi la possibilité de passer une nuit dans les arbres le 21 ou le 23 juin, avec l’installation du hamac lors d’une séance de grimpe dans le but d’apprendre les techniques d’ascension, à monter son duvet dans le vide, à se mettre en confiance. Avec aussi un repas pris au pied de l’arbre, de la grimpe de nuit à la lumière des frontales, une nuit dans un arbre en toute sécurité et un petit-déjeuner offert après la redescente. Pour finir, le château recrute et recherche son prochain coordinateur et chargé de développement commercial. Le château, lieu d’immersions inspirantes, poussé par une équipe plutôt jeune et moderne ouvre ses portes en grand sur ce nouveau trimestre et nourrit de beau le tissu culturel de son territoire.