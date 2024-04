Conférence : "Arvieu pendant la Seconde Guerre mondiale"

Arvieu pendant la Seconde Guerre mondiale sera le sujet d’une présentation le 27 avril à 20 h 15 salle des Tilleuls.

Sur la base d’archives laissées par un acteur de cette période, mais aussi à partir de témoignages et de documents divers, seront évoqués par Ch. Firtion quelques épisodes oubliés ou méconnus qui ont marqué ces années de guerre dans la commune et notamment la mise en place d’un maquis. Des documents d’époque et trois expositions départementales sur la Résistance seront présentées au public. L’une d’elles sera visible, salle des Tilleuls dès 19 h 15 ce 27 avril. La soirée se terminera par un pot offert par la municipalité d’Arvieu.