Arvieu. Première rencontre de pétanque à Caplongue

Ce dimanche à Caplongue s’est tenue la toute première rencontre pétanque de la saison organisée par le comité des fêtes. En dépit du vent furieux et du ciel bas et lourd, une vingtaine de courageux se sont réunis pour jouer ensemble dans le seul but de partager un moment de détente. Faisant fi des rafales de vent et ignorant les nuages de poussière, 6 équipes se sont affrontées pacifiquement lors d’un tournoi sans perdant. Une équipe féminine, hasard du tirage au sort, puisqu’il n’y avait que deux femmes concourantes, a tenu la dragée haute aux vieux routiers du sport de boule et les scores sont restés serrés. Les vrais gagnants de la journée sont la bonne humeur et une sorte de volonté farouche de se rencontrer malgré le temps. Les joueurs se sont fait unanimement la promesse de se retrouver aux beaux jours, dans une atmosphère plus estivale, pour jouer, rire et partager quelques heures de divertissement. Après cette réussite, le comité des fêtes souhaite profiter de ce vent dans les voiles pour initier d’autres rencontres sportives ou non et remercie chaleureusement ceux qui ont bravé les éléments.