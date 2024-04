Maladie de Parkinson : Anne-Marie Desaire lutte pour que dans le Sud-Aveyron "ça redevienne comme avant"

Anne-Marie Desaire, déléguée départementale de France Parkinson Aveyron, se donne pour objectif de relancer la présence de l’association dans le sud du département. Territoire dans lequel les personnes atteintes ont tendance à s’isoler.

Alors que l’association France Parkinson Aveyron connaît de beaux jours dans le nord du département, la situation est plus difficile dans le sud, et cela depuis quelques années. Repas conviviaux, sorties régulières… France Parkinson Aveyron a connu, à ses débuts, une belle dynamique, à Millau et dans ses alentours. Mais après de nombreux décès au sein de l’association, l’énergie est redescendue.

Deux territoires, deux manières de faire ?

"Les personnes atteintes de Parkinson qui résident dans le Sud Aveyron ont tendance à s’isoler. Il faut qu’on se retrousse les manches et qu’on fasse en sorte que ça change", témoigne la déléguée départementale Anne-Marie Desaire, remplie d’espoir. "Il faudrait que l’on s’organise pour que le sud et le nord travaillent ensemble, tout en faisant en sorte que chacun s’occupe de son secteur", poursuit-elle.

"C’est le choc"

Anne-Marie Desaire est également atteinte de la maladie de Parkinson. Elle a été diagnostiquée il y a 16 ans. "Quand on vous dit que vous êtes atteint, c’est le choc", confie-t-elle. Après une période de déni de trois longues années, elle a finalement rejoint l’association. "Pour moi, ce n’était pas possible de rester dans mon coin alors que j’étais vraiment perdue. Dans cette association, j’ai trouvé une famille, c’est important de s’entourer de gens comme nous." La déléguée est alors déterminée à parer les difficultés actuellement rencontrées par l’association dans le Sud Aveyron, et compte bien tout mettre en œuvre pour que "ça redevienne comme avant". Le challenge qu’elle se donne : relancer la présence de l’association dans le sud et programmer un événement, "avec quelques personnes dynamiques", d’ici la fin de l’année.