"Ni droit d’entrée, ni questionnaire de santé" : Rodez se lance dans la mutuelle communale pour tous ses habitants

Comme d’autres municipalités, la Ville proposera d’ici la rentrée prochaine une offre de complémentaire santé à un tarif avantageux pour les personnes n’en bénéficiant pas via leur emploi.

Ce n’était pas une promesse électorale. L’idée est née au fil de discussions avec des professionnels de santé ou de simples citoyens, selon le maire Christian Teyssèdre. Ce lundi 22 avril, ce dernier a annoncé la création prochaine d’une mutuelle dite communale. Elle s’adressera à tous les administrés ainsi qu’à ceux qui travaillent dans la préfecture. En Aveyron, Villefranche-de-Rouergue, Luc-la-Primaube ou encore Onet-le-Château se sont déjà lancés dans cette aventure, censée faire bénéficier aux habitants d’une couverture de santé au meilleur prix. Et venir notamment en aide à ceux qui, faute de moyens, renoncent souvent à des soins… Que ce soit les étudiants ou bien les personnes âgées, les actifs salariés étant couvert par leur entreprise.

"Des entrepreneurs ou autres pourront aussi changer de mutuelle pour la nôtre", précise Francis Fournié, adjoint en charge notamment des solidarités dans la Ville et du Centre communal d’action sociale. "L’idée, c’est l’accès aux soins pour tous, avec une couverture optimale et à un tarif raisonnable. On s’est rendu compte que pour de nombreuses personnes, cela devenait très compliqué de bénéficier d’une bonne mutuelle sans se ruiner. Là, il n’y aura ni droit d’entrée, ni questionnaire de santé… Tout le monde, sans exception, pourra en bénéficier", abonde Christian Teyssèdre.

30 % d’économie

Avec ses services, l’édile vient de lancer un appel d’offres auprès des mutualistes. Celui-ci doit prendre fin avant la rentrée prochaine. Selon plusieurs études, les économies pour les futurs adhérents oscillent autour des 30 %… En contrepartie d’un engagement pour quatre années. Des permanences seront aussi organisées pour une prise en charge au plus rapide.

On estime en France que 5 % de la population ne serait toujours pas couverte par une complémentaire santé.