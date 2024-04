Boussac. Fin de saison pour les danseurs

La saison de l’association de danse qui porte son nom va bientôt prendre fin et afin de célébrer celle-ci, un repas était pris en commun à la salle des fêtes. Un moment festif que l’on pourrait appeler "La soulenca", un évènement qui marquait dans le temps la fin des travaux de fenaison, de moisson ou d’un bâtiment.

Il y eut un très bon repas concocté par Marlène et son équipe avec la précieuse collaboration des bénévoles et responsables de cette association qui accomplissent un travail remarquable au sein de celle-ci. En effet chacun peut se sentir à l’aise de venir découvrir et améliorer les nombreuses danses folkloriques qui animent ces soirées au rythme d’un mardi sur deux. Après ce bon repas il convenait bien évidemment aux danseurs d’aller virevolter sur la piste aux sons de la musique proposée par Adrien avec succession de danses en couple, en ligne et autres rondes jusqu’à une heure avancée de la nuit. On ne peut que souhaiter bon vent et bonnes danses à cette association qui après la dernière séance de ce 30 avril reprendra ses activités le 1er octobre.

Ceux et celles qui souhaitent venir se joindre au groupe peuvent contacter Gérard et Françoise (06 80 00 10 29 et 06 13 66 50 31), Florence (06 03 56 16 83) et Liliane (06 14 07 48 96).