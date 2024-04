Grand succès pour la Boussacoise

La Boussacoise : il ne s’agit pas d’une quelconque danse ou spécialité culinaire locale, mais tout simplement d’une course d’orientation qui était le week-end dernier dans sa troisième édition. C’est avant tout un challenge sportif certes mais aussi une épreuve qui requiert une certaine stratégie de terrain et surtout d’orientation pour retrouver les balises implantées sur tout le territoire d’investigations.

Ils furent plus de 150 à venir relever le défi dans les diverses catégories de difficulté, se mesurant aux contraintes topographiques imposées. L’épreuve était adaptée à chaque concurrent, des plus chevronnés partis pour cinq heures trente à la découverte familiale organisée dans le village afin d’y découvrir toutes les subtilités du concept. L’organisation d’une telle épreuve nécessite un énorme travail en amont afin d’élaborer la disposition de plus de 90 balises qui furent toutes découvertes par une candidate venue du Cantal. Le four de la "Taverne d’Albert" fut à nouveau mis à contribution pour faire une fournée de pain et cuire les pizzas qui allaient régaler les participants pour le repas du soir. Il convient de féliciter l’ensemble des participants pour leurs performances, les responsables du club d’orientation de Naucelle pour leur aide logistique, et bien évidemment tous les membres du club de randonnée "Sur les chemins de Boussac et du Ségala" pour leur travail qui a contribué à faire de cette journée une belle réussite.