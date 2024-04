Boussac. Passage remarqué de voitures vieilles mais encore… jeunes

Samedi dernier, le village a vu arriver une trentaine de voitures anciennes pour le plus grand bonheur de toutes celles et ceux qui affectionnent ces véhicules que l’on associe souvent aux souvenirs de nos vingt ans. Plus que trentenaires pour la plupart d’entre elles, il y avait là une Moss Monaco de 1931, une Alpha GTV de 1983, une Fiat X1/9 de 1976, une TR3 de 1957 et bien d’autres de leurs congénères, toutes rutilantes et rayonnantes.

C’est l’association basée à Carmaux "Balades en Ségala" qui organisait sa 6e édition basée sous forme d’un jeu de piste où chaque concurrent avait un cahier de navigation pour sillonner ainsi le territoire des cent vallées et en découvrir par la même occasion tous ses charmes. Le maire François Carrière, par ailleurs passionné de ces vieilles mécaniques, a pris plaisir à accueillir tous ces randonneurs insolites pour une pause gourmande bien appréciée par tous les participants.

Ces derniers ont ensuite repris la route de leur périple de 150 km à bord de leurs "yougtimers", découvrant ainsi toute la beauté des petites routes de la région.