Boussac. Rencontre du tourisme en Ségala

La salle des fêtes s’est transformée la semaine dernière en véritable rucher composé de toutes les forces vives que représentent les différents partenaires touristiques du Ségala (hébergeurs, offices de tourisme, sites touristiques du grand Ségala).

Initié par l’office de tourisme du Pays ségali, ce sont une bonne quinzaine d’exposants qui sont venus échanger, communiquer et créer également des partenariats entre eux.

François Carrière, maire de la commune, a accueilli les participants, les a remerciés de leur présence et a passé la parole à André Bories, maire de Gramond et président de l’office de tourisme, qui à son tour, a souhaité la bienvenue à tous. Jean Études Le Meignen, président de la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur, est intervenu à son tour et évoque en particulier une volonté de réunir toutes ces dynamiques à l’ensemble du grand Ségala. Il faut saluer l’ensemble de ces institutions qui procurent des bonheurs simples, des bonheurs vrais. C’est dans une ambiance détendue que les échanges se sont poursuivis tout au long de la matinée avant de partager le pot de l’amitié et le buffet. L’après-midi, François Carrière a mis son costume de guide pour faire découvrir tous les charmes et attraits du village.