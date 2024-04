Une étude met en garde contre les informations santé qui circulent sur TikTok

(ETX Daily Up) - Le réseau social chinois regorge d'informations en tout genre, tous domaines confondus, qui peuvent cumuler jusqu'à des dizaines de millions de vues. Une chose qui n'a que peu d'importance lorsqu'il s'agit de mettre en lumière le nouveau blush en vogue, mais qui peut se révéler capitale lorsque les publications en question touchent à la santé des utilisateurs. Une nouvelle étude révèle que quantités de ces informations ne reposent pas sur des preuves factuelles.

Les études et sondages sont unanimes : les réseaux sociaux sont devenus en quelques années seulement des sources d'information dans de nombreux domaines, dont la beauté et la santé. On ne compte plus les publications qui délivrent conseils et astuces pour avoir un teint éclatant, une peau lisse, ou des abdos en béton, mais aussi pour soigner des allergies, limiter les maladies de l'hiver, ou encore favoriser le sommeil. Dans certains cas, le manque de preuves fiables n'a aucune incidence sur les utilisateurs - dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas - mais certaines informations distillées par des utilisateurs ou (pseudo)-influenceurs santé peuvent se révéler bien plus dangereuses pour le commun des mortels.

C'est ce que révèle une récente étude menée par des chercheurs américains, qui se sont intéressés au contenu santé diffusé sur la plateforme asiatique. Notons toutefois que les scientifiques ne sont pas totalement alarmistes sur le sujet. "Il existe des informations factuelles de grande qualité sur les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, mais il peut être très difficile de les distinguer des informations diffusées par des influenceurs qui peuvent en fait être nuisibles", explique le Dr Christopher Roxbury, médecin, chirurgien et expert en rhinologie au centre médical de l'université de Chicago, aux Etats-Unis, dans un communiqué.

Pour les besoins de leurs travaux, publiés dans le journal Otolaryngology, les chercheurs ont analysé des informations santé publiées sur le réseau social chinois TikTok dans le but de vérifier si elles étaient erronées - ou pas - et de déterminer leur provenance. Plus spécifiquement, les auteurs de l'étude se sont penchés sur un état de santé spécifique, en l'occurrence des hashtags liés à la sinusite (#sinusite, #sinus, #sinusinfection), puis ont mené leurs travaux pendant 24 heures "pour limiter les effets de l'algorithme en constante évolution de TikTok". Ultime étape : la classification des vidéos obtenues selon les catégories de contenu, les types de contenu, ou encore leur fiabilité. Le tout réalisé selon le jugement des chercheurs, ainsi que des outils tels que The Patient Education Materials Assessment Tool, une méthode qui fait ses preuves depuis de nombreuses années.

Des informations erronées dans de nombreux cas

Verdict, près de la moitié des vidéos étudiées (44%) contenaient des informations erronées. "Les vidéos des 'influenceurs non médicaux' - créateurs de contenu ayant plus de 10.000 adeptes et ne s'identifiant pas comme des professionnels de la santé - représentaient près de la moitié de l'ensemble des vidéos et étaient plus susceptibles de contenir des informations erronées et d'avoir des scores de qualité inférieurs. (…) Les professionnels de santé ont massivement produit des contenus éducatifs et ont obtenu de meilleures notes pour la qualité des vidéos, les informations factuelles et les comparaisons entre les avantages et les inconvénients", soulignent les chercheurs.

Ces derniers mettent en avant le caractère dangereux de "la prolifération de [ces] vidéos sur des pathologies, des traitements ou des mesures préventives". Lesquelles peuvent non seulement mettre la santé des utilisateurs en péril, mais aussi les inciter à ne pas consulter un professionnel de santé avisé, voire à renoncer à un traitement indispensable. "J'ai souvent des patients qui me posent des questions sur ce qu'ils ont vu en ligne ou sur les médias sociaux, et j'ai constaté que ces informations les ont souvent orientés dans la mauvaise direction. Dans certains cas, je vois des patients qui ont déjà cherché et suivi un tel traitement sans en tirer aucun bénéfice ; dans des cas plus rares, ils ont subi des préjudices", précise l'un des médecins à l'origine de ces travaux.

Il ne s'agit pas ici de mettre en cause les réseaux sociaux, qui peuvent par ailleurs se révéler fiables en matière de contenu santé, mais de mettre en garde les utilisateurs et de les guider pour leur permettre d'accéder à la meilleure information possible. A ce titre, les chercheurs préconisent "de recouper les informations avec des sources fiables et de consulter ses propres professionnels de santé de confiance en cas de doute".