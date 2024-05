Le Monastère. La course VTT organisée par l’APC à Combelles a tenu toutes ses promesses

L’association pour la promotion du cyclisme en Aveyron organisait, dimanche, sa course annuelle de VTT au domaine de Combelles.

C’est sur un circuit de 5,8 km à réaliser d’une à cinq fois en fonction de la catégorie d’âge (de sept à plus de soixante ans) que se sont élancés les 85 coureurs sur un parcours exigeant.

Les dernières pluies ont rendu le causse et le bois de Combelles particulièrement glissants. Par chance, le soleil était enfin de la partie ce dimanche tout au long de la journée permettant d’avoir six belles épreuves.

Une fois encore, les licenciés de l’APC étaient présents en nombre, puisqu’ils étaient 19 à porter les couleurs rouge et jaune du club. De très belles places ont été obtenues apportant des points supplémentaires pour le challenge des clubs.

Cette manifestation a pu être organisée grâce à une trentaine de bénévoles qui ont balisé le circuit assuré l’accueil et la sécurité des participants, et aussi avec l’aide de nombreux partenaires. Cette épreuve était la dernière du challenge Ufolep Aveyron avant le National VTT les 18 et 19 mai à la Mothe-Saint-Héray dans les Deux-Sèvres.