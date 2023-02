Après l'appel au 18 d'une mère paniquée voyant que son bébé de 2 mois ne respirait plus, comment les conseils et le sang froid de ce pompier ont sauvé une vie. Récit de la belle histoire du jour.

"Ne quittez pas, les sapeurs pompiers vont vous répondre" : c'est d'abord ce qu'a entendu cette jeune mère paniquée vivant dans l'Oise en appelant le 18, le numéro d'urgence des pompiers. Lorsque l'opérateur, sapeur-pompier également comme le sont ceux qui vont sur le terrain, demande à la jeune femme ce qu'il se passe, celle-ci répond, en larmes :

"C'est mon petit garçon de deux mois qui est tout bleu, il ne respire plus".

Le pompier va alors réagir avec un sang froid incroyable et prendre la situation en main, à travers celles de la mère angoissée. Il lui demande alors de poser son bébé sur une table, en lui demandant de lui garder la tête haute et de mettre le haut-parleur de son téléphone. Puis il guide la mère afin qu'elle fasse du bouche-à-bouche à son bébé :

"On va souffler entre le nez et la bouche avec votre bouche. Allez-y... Vous l'avez fait ?

- Oui.

- Et ça ne bouge pas ?

- Non.

- Alors on recommence quatre fois de suite, madame, allez-y... On souffle, on se relève, on souffle, on se relève. On fait ça quatre fois, madame, allez-y, c'est important..."

La mère s'exécute.

"Est-ce qu'il y a reprise du bébé ? demande alors le pompier.

- Non, pas encore, répond la mère.

- Mettez votre main sur son ventre et vérifiez si ça bouge. Vérifiez bien, ça ne bouge pas beaucoup, un bébé.

- Non, ça bouge vraiment pas."

Le pompier change alors de tactique.

"On va faire des compressions, c'est très important. Vous allez imaginer un trait entre ses deux petits tétons. Sur cette ligne-là, vous allez mettre deux doigts sur sa cage thoracique..."

Il demande à la mère de suivre ses consignes.

"Au moment où je vais dire top vous allez appuyer sur la poitrine, vers la table. Vous êtes prête, madame ?

- Oui.

- Allez, on y va : top, top, top, top, top..."

Au quatorzième "top", la jeune mère lance :

"Ah, ça y est, ça y est, il ouvre les yeux !"

Le pompier lui demande alors de confirmer que le bébé a bien ouvert les yeux, ce que la mère fait.

"D'accord, prenez-le dans vos bras... C'est super... Maintenant vous le gardez dans vos bras tranquillement. C'est très bien ce que vous avez fait, madame."

Cet appel au 18, "premier maillon de la chaîne de secours" selon le porte-parole des sapeurs-pompiers de France cité par le site Actu Forces de l'ordre, a été enregistré et posté sur le compte Twitter des sapeurs-pompiers de l'Oise ce vendredi 24 février à 18 heures. Le sang-froid de l'opérateur a permis de sauver la vie de ce bébé avec le concours de sa mère. Une intervention dont le récit a le don d'apprendre également aux jeunes mères, loin de toute panique, des gestes qui peuvent sauver leurs enfants dans ces cas-là.

Chapeau, monsieur le pompier.