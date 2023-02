La Flagnacoise Mélodie Cauffet avait été tuée par le tir d'une jeune chasseuse de 17 ans sur la commune de Cassaniouze, le 19 février 2022. Une reconstitution a eu lieu ce mardi 28 février sur les lieux du drame.



Ce mardi 28 février, une reconstitution se déroule sur la commune de Cassaniouze dans le Cantal, un peu plus d'un an après la mort accidentelle d'une randonneuse aveyronnaise de 25 ans, Mélodie Cauffet, tuée le samedi 19 février 2022 par le tir d'une jeune chasseuse de 17 ans.

Pour les besoins de cette reconstitution, selon nos confrères de La Montagne, un dispositif de gendarmerie a totalement bloqué le hameau de la Bécarie près duquel s'est déroulé le drame, lors d'une battue aux sangliers.

Rappel des faits

Ce samedi 19 février 2022, vers 15 heures, Mélodie Cauffet, originaire de Flagnac et qui venait de s'installer à Almont-les-Junies, a été touchée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait avec son compagnon sur un sentier balisé. L'auteure de ce tir, une jeune femme de 17 ans qui participait à cette battue, a été hospitalisée en état de choc avant d'être placée en garde à vue le dimanche 20 février et entendue par les gendarmes de la brigade de recherche d'Aurillac. Testée négative à l'alcool et aux stupéfiants et titulaire d'un permis de chasse, la jeune chasseuse a été déférée le mardi 22 février devant le tribunal judiciaire d'Aurillac et présentée au juge d'instruction, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir "visé un sanglier, avoir tiré, puis avoir entendu le cri d’un homme au niveau du sentier".

Quid de la loi sur la sécurisation de la chasse ?

La mort de Mélodie Cauffet avait suscité une vague d'émotion à Flagnac, où ses obsèques se sont déroulées le samedi 26 mars. Mais cet accident de chasse avait fait réagir également au plus haut niveau de l'Etat et dans le monde politique, à deux mois des élections présidentielles. Après la réélection d'Emmanuel Macron, un rapport du Sénat sur la sécurisation de la chasse a été remis en septembre 2022 au gouvernement, un rapport très critiqué par les opposants à la chasse, qui demandaient notamment l'interdiction de la chasse au moins un jour par semaine.

Début février 2023, le sénateur LR Patrick Chaize a déposé sa proposition de loi sur la sécurisation de la chasse, selon Public Sénat, un projet de loi dont les principales mesures avaient été détaillées le 9 janvier par la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, Bérangère Couillard. "Le seul point qui devrait revenir lors des débats parlementaires, c’est le jour sans chasse", indique un Patrick Chaize confiant.

La fédération nationale des chasseurs a salué des "mesures efficaces".

Pour Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste au Sénat, "le gouvernement passe à côté. Il a fait le choix des lobbies". Le groupe écologiste déposera un amendement pour instaurer un jour sans chasse.