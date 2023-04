Dans cette commune de l'Aveyron, les agriculteurs sont excédés par les dégâts dus aux sangliers

Les agriculteurs sinistrés ont invité tous les agriculteurs concernés des communes voisines.

À la suite de nombreux dégâts de sangliers sur prairies à Almont-les-Junies, la visite-expertise sur une exploitation sinistrée début décembre 2022 de M. Cayssiols, directeur de la Fédération de chasse de l’Aveyron n’a pas satisfait les agriculteurs.

Noailhac, Grand-Vabre, Flagnac, Almont-les-Junies concernées

Sans solution, les agriculteurs ont obtenu une rencontre avec le sous-préfet, en présence des représentants de la gendarmerie, de la DDT, de la préfecture, de la Fédération de chasse, de la mairie, des agriculteurs, de la société de chasse communale.

Les agriculteurs sinistrés ont invité tous les agriculteurs concernés des communes de Noailhac, Grand-Vabre, Flagnac et Almont-les-Junies, pour le compte rendu. Une trentaine d’agriculteurs avait répondu à l’invitation.

Crainte d'un foyer de tuberculose

Excédés et en colère par des dégâts toujours plus nombreux de destruction sur cultures, semis et prairies, qui impactent leur revenu, constat est fait que malgré l’allongement de la période de chasse, les dégâts sont toujours plus nombreux. Ils craignent également que cette surpopulation entraîne un problème sanitaire avec un foyer de tuberculose sur le territoire.

Demande de battues administratives

Une prochaine réunion aura lieu le 14 juin pour un nouveau point. D’ici là, les agriculteurs restent mobilisés quant aux dégâts déjà constatés et demanderont des battues administratives. Ils échangent à une éventuelle action de piégeage qui pourrait faire du département un pionnier dans la régulation efficace de l’espèce bien trop importante partout en France.