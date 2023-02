Rieupeyroux : Adrien Alauzet soutenu sur la route des Jeux Olympiques

Adrien Alauzet, jeune triathlète rieupeyrousain, s’entraîne actuellement et par tous les temps afin d’être prêt pour son objectif : être qualifié pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024.

Dans le village, il n’est pas rare de le croiser sur son vélo ou en train de faire des longueurs à la piscine. Si vous demandez à un habitant qui il est, il vous répondra que "c’est le petit jeune qui veut aller aux JO !".

Nouveau dispositif

C’est dans le cadre du nouveau dispositif Jeunes Talents JO 2024 imaginé par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées que le sportif a reçu une dotation de 2 000 € pour l’aider financièrement à sa préparation.

Ce programme s’adresse à tous les sportifs de haut niveau des départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. La remise du chèque a été faite des mains de Benoît Valayé, président de la caisse locale et Sabrina Diu, la directrice de l’agence.

Si (ou plutôt quand) Adrien sera qualifié, il bénéficiera d’une enveloppe supplémentaire de 2 000 €. Les élus présents (André At, conseiller départemental, Vivian Couderc, maire de Rieupeyroux, Évelyne Douls, présidente du Comité départemental olympique et de Nicolas Bocq, président du club Rodez Triathlon 12) trouveront les mots juste pour décrire le jeune homme : "Humble, fort et persévérant".

"Je suis très touché par ce geste"

Adrien Alauzet s’est ensuite exprimé pour partager son émotion : "Je suis très touché par ce geste qui va m’aider à financer mon entraînement, mes déplacements et mon matériel de compétition. Je suis très touché également de la confiance que vous m’accordez".

Pour suivre et encourager Adrien Alauzet : www.facebook.com/adrien.alauzet.1 et www.instagram.com/adriiien21/