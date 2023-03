Succès du Festibal et des Setmanas Occitanas 2023

Le Festibal, événement phare des Setmanas Occitanas, a réuni près de 150 personnes samedi soir, venues danser bourrées, polkas, mazurkas et autres danses collectives à la salle des fêtes de la Madeleine.

Dans la journée, une quinzaine d’aficionados des danses trad d’Occitanie ont participé au stage animé par Gilles Marty. Une satisfaction pour Francis Alet et Christian Sépulcre, président et vice-président de l’IEO, le Festibal n’ayant pu avoir eu lieu en 2022 à cause du covid. Bilan positif également pour les Semaines occitanes.

"Toutes les manifestations ont été bien suivies. Il y a eu du monde", se sont réjouis Francis et Christian. "L’an prochain, nous comptons élargir notre public en proposant des groupes folk et des créations contemporaines. En attendant, de nombreux projets sont à venir !"

Prochain rendez-vous à Villefranche, samedi 11 mars, à 19 h à La Librairie La Source avec le chanteur poète occitan, Laurent Cavalié.