Réquista. Une rando VTT et pédestre très réussie

Récemment a eu lieu la 23e édition de la Réquistanaise, rando VTT et pédestre organisée par l’Union Cycliste de Réquista. Celle-ci a eu lieu à Connac, petit village surplombant la vallée du Tarn. Ce fut une très belle réussite sous le soleil, si bien que les participants sont venus nombreux se dégourdir les jambes en VTT ou à pied sur de nouveaux circuits passant de Connac à Brousse- le- Château et Lincou.

215 inscrits sur les trois parcours VTT de 20, 38 et 45 km et 212 inscrits sur les 2 circuits pédestres de 11 et 15 km. Ces amoureux de la nature se sont régalés sur des circuits avec des descentes très techniques pour les vététistes. Les sentiers et chemins escarpés très variés surplombaient la vallée, avec des points de vue magnifiques. De nombreux points de ravitaillements bien garnis attendaient les sportifs sur chaque circuit et à l’arrivée. Cette année, dispensée de crise sanitaire, le club a pu organiser à l’arrivée le repas fait de tripous si bien qu’un grand nombre de participants sont restés pour profiter de cette journée sportive très conviviale, de partage et de rencontres.

Le club de Réquista tient à remercier les sponsors ainsi que les bénévoles qui ont préparé et organisé cette manifestation. L’Union cycliste du Réquistanais vous donne rendez-vous l’année prochaine à la même période pour une nouvelle édition et espère vous accueillir encore plus nombreux. Photos et vidéo seront dans les prochains jours sur la page Facebook du club : union cycliste de Réquista ou sur le blog : unioncyclistedurequistanais.bl

Prochain rendez-vous le 7 mai pour La "Lincounaise".