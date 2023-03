Thérondels. Un nouveau distributeur de billets a été installé sur la place des Tilleuls

Depuis une semaine, un nouveau distributeur automatique de billets (DAB) a été installé par les services de La Poste dans le local réservé à cet effet sur la place des tilleuls.

Un peu d’histoire

C’est le 16 mars 2005 grâce à une collaboration étroite entre les services de La Poste et de la mairie que le premier distributeur de billets a été mis en service dans le sas d’entrée de la poste alors située place du poids public. En 2009, suite à une réorganisation des services de La Poste, le bureau de Thérondels devient agence postale communale et en 2017, celle-ci a été transférée dans les locaux de la mairie. De ce fait, un local a été érigé sur la place des tilleuls par les entreprises locales afin de recevoir le DAB.

Au fil des ans, l’usure a fait son chemin et quelques dégradations sont apparues sur l’écran de l’appareil et des "ratés" se produisaient de plus en plus fréquemment ce qui a amené La Poste à procéder au remplacement du distributeur. Ce service qui est un plus pour la population locale, les voisins cantaliens, les gens de passage et les touristes, permet de conforter un peu plus l’attractivité du village.