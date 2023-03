Entraygues-sur-Truyère. Le festival Cinécure a pris des gants

Environ 90 cinéphiles ont participé au festival d’hiver de Cinécure, sur le thème des gants. Gants de boxe ou gants de mode, gants de sport ou gants de travail… Le gant se trouve en vedette dans les films qui ont été sélectionnés pour ce festival, au cinéma de l’association Ciné pour tous.

Pour la première soirée, Laurence Mollaret, de l’association Cinécure, a présenté à l’assistance le ciné-concert avec Guillaume Fric, et son accordéon accompagnant musicalement, de façon magistrale les films muets "L’Homme aux gants blancs" (où ces accessoires ont un rôle clé dans une affaire criminelle) et "Laurel and Hardy" armés de gants de boxe. Le lendemain, un documentaire passionnant "Les Rêves de la main", a présenté la ganterie ouvrière millavoise au moment des grandes grèves de 1935.

Enfin, dimanche, un petit comité s’est retrouvé le matin à la conférence participative (fort intéressante) et le soir, les spectateurs étaient au rendez-vous pour voir le fameux film "Gilda", où Rita Hayworth, chante et danse en enlevant ses gants sensuellement.

Laurence Mollaret a remercié tous les "acteurs" de ce festival et a rappelé la date du prochain qui aura lieu le 21 juillet.