Onet-le-Château. Une soirée cirque avec La nuit du cerf

Du cinéma, des acteurs, des situations absurdes, du cirque, une scénographie, des costumes et une bande-son minutieusement élaborée, le tout dans l’esthétique du début des années 1970. "La Nuit du Cerf" met en scène une galerie de personnages étonnants, hauts en couleurs, charismatiques et drôles. Six artistes circassiens virtuoses enchaînent équilibres, main à main, banquine, voltige, cadre aérien, fil de fer… La prise de risque physique et la profondeur des émotions est encore une fois le choix créatif et le défi de la compagnie. C’est un hommage aux œuvres cinématographiques, au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa cruauté et sa splendeur. Un spectacle époustouflant qui se regarde avec légèreté, absurdité et effroi. Ce sera mercredi 22 mars à 20 h 30 à La Baleine, qui affiche désormais complet…