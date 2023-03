Onet-le-Château. Au Salon, l’agricampus de La Roque se distingue

Les Laroquois sont rentrés heureux et fiers de leur escapade parisienne…

En effet, ils montent sur la 3e marche du podium au Trophée International de l’Enseignement Agricole (TIEA), dans leur catégorie "vaches allaitantes". Cerise sur le gâteau, l’Agricampus La Roque est le seul lauréat de la région Occitanie, cette année !

C’est grâce à l’initiative de 4 étudiantes de 2e année de BTS Productions animales que l’histoire a commencé : Camille Serre, Emilie Guibert, Marie Assier et Jade Carrière. Elles ont décidé de coacher une équipe d’élèves et d’étudiants de différentes classes de l’établissement pour participer au TIEA. Ainsi, huit jeunes motivés ont été sélectionnés : Julie Garros (BTS PA 1re année), Justine Solignac (Terminale STAV), Camille Couailhac (BTS PA 1re année), Daphnée Hoeppe (BTS PA 1re année), Julie Nespoulous (1re STAV), Pierre Ichard (1re STAV), Sulyvan Fages (1re Bac Pro CGEA apprentissage) et Pierre Jean Bastide (2de). Qu’ils soient titulaires ou suppléants, ils se sont investis depuis le début de l’année pour collecter les financements nécessaires et préparer les épreuves : rédaction d’un article de presse, manipulation d’une vache aubrac de La Roque en toute sécurité, présentation théâtrale de l’animal sur le grand ring et animation de la stalle durant toute la durée du TIEA à Paris. Encadrés par des enseignants, formateurs et le directeur de l’exploitation, ils ont été remarquables par leur comportement et leur envie de communiquer sur l’établissement et sur le département de l’Aveyron. Ces jeunes garderont à jamais en mémoire ces six jours passés au SIA. Bravo aux Laroquois et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures…