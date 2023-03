La musique influence les habitudes des adolescents en matière de sexting

(ETX Daily Up) - De Marvin Gaye à Cardi B en passant par Megan Thee Stallion, on ne compte plus les artistes qui parlent ouvertement de sexe dans leurs chansons. Ces morceaux osés sont souvent appréciés par les jeunes. Un phénomène qui n’est pas sans conséquences sur leur sexualité, selon une récente étude américaine.

Une équipe de recherche américaine s’est penchée sur l’impact des chansons sexuellement explicites sur la jeunesse. Pour ce faire, ils ont donné des téléphones portables à 278 adolescents vivant au Texas. Ils leur ont également demandé de remplir des questionnaires sur leurs préférences musicales et leurs artistes fétiches, afin que les chercheurs puissent analyser la teneur de leurs morceaux. De précédents travaux scientifiques ont montré que le sexe est l’un des thèmes les plus communément abordés dans les chansons contemporaines, ce qui a poussé Savannah L. Keenan-Kroff et ses collègues à émettre l’hypothèse que les jeunes sont particulièrement exposés à ces discours étant donné qu’ils passent, en moyenne, deux à quatre heures par jour à écouter de la musique.

Les résultats de leur expérimentation, récemment publiés dans le journal Computers in Human Behavior, leur ont donné raison. Les scientifiques ont constaté que les garçons ont plus tendance à écouter des chansons osées que les filles, surtout lorsqu’ils ont aux alentours de 18 ans. Cet engouement pour les morceaux explicites a des répercussions sur leurs habitudes en matière de "sexting", c’est-à-dire d’envoi de photos ou de messages à caractère sexuel. En d’autres termes, les adolescents approchant la majorité et écoutant des chansons explicites envoyaient plus de sextos que les autres. "[Notre étude] fournit pour la première fois la preuve que l'écoute de paroles musicales à caractère sexuel a une incidence sur le comportement futur des adolescents de sexe masculin en matière de sexting. Ces résultats suggèrent que les garçons peuvent être particulièrement sensibles aux paroles relatives à la sexualité, ce qui peut être dû, en partie, à des attentes sexuelles genrées", peut-on lire dans l’étude.

Bien que cette étude comporte plusieurs limites, les chercheurs affirment qu’elle devrait pousser les parents à instaurer le dialogue avec leurs enfants en matière de sexe, afin que leurs connaissances sur le sujet ne proviennent pas uniquement de la culture pop. "On peut espérer qu'un tel dialogue permettra de prévenir les dérives liées au sexting tout en générant des attentes moins rigides en matière de sexualité, ce qui favoriserait un environnement plus sain pour le développement de l'identité de l'adolescent", concluent les scientifiques.