Le 14e Printemps des Poètes s’annonce

Dès ce samedi 11 mars, des poèmes-affiches éclosent dans les commerces partenaires : c’est Le Printemps des Poètes en Bastide. L’intégralité des textes sera consultable dans le Florilège à la boulangerie-salon de thé Bedel, rue Marcellin Fabre.

Du 15 au 26 mars 2023, la désormais traditionnelle exposition d’arts visuels et poèmes "L’œil Poète" ouvrira ses portes au public villefranchois tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures à la Salle Voûtée, Place Bernard Lhez. Pour l’ouverture, une émission spéciale sera diffusée le 15 mars à 12 heures sur les ondes de CFM Villefranche (90. Mhz). Les peintres : Edith Fraysse, Véronique Godefroy, Bruno Rigal, Nicole Voynet, le graphiste : Nicolas Camatta, les photographes : Jean Baro, Jean-Pierre Cousin, Jacques Rixens et les nombreux poètes convient au vernissage le vendredi 17 mars à 18 heures.

Tout le long de l’exposition, tout un chacun peut venir déposer ses textes librement sur le Kiosque à Poèmes et se retrouvera de fait édité, avec l’ensemble des poètes dans le recueil Les Miscellanées Poétiques 2023, déposé à la B.N.F. (Bibliothèque Nationale de France) à paraître en mai. Nouveauté cette année, le dimanche 19 mars de 17 heures à 18 h 30 aura lieu un récital de poésie : le public est invité à dire à voix haute des poèmes parmi ceux exposés. L’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 05 65 45 37 66 ou mail : paroles.vives12@gmail.com.