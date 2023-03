Quésaco : l'intelligence organoïde qui promet de ringardiser l'intelligence artificielle

(ETX Daily Up) - Un tout nouveau concept d'intelligence organoïde, visant à développer l'informatique biologique, vient d'être évoqué par un collectif de chercheurs. Ces derniers souhaitent surfer sur les progrès effectués en matière de cellules cérébrales humaines reproduites in vitro pour offrir une intelligence supérieure aux ordinateurs et aux objets connectés du futur. Dans l'absolu, cette technologie s'annonce bien plus puissante et efficace que n'importe quelle intelligence artificielle.

Cette notion d'intelligence organoïde provient d'un appel lancé dans la revue spécialisée Frontiers of Science par de nombreux scientifiques principalement issus de l'université John Hopkins, à Baltimore. Selon eux, les travaux sur les organoïdes cérébraux, dérivés de cellules souches humaines, devraient permettre dans un avenir relativement proche de reproduire des entités dotées de mémoire et d'une réelle capacité d'apprentissage. Pour rappel, les organoïdes sont des organes miniatures élevés in vitro. Le terme "intelligence organoïde" (IO) englobe l'ensemble de ces développements, pour aboutir à une forme d'informatique biologique qui exploite des neurones élevés en laboratoire. De quoi ringardiser ChatGPT et consorts.

Des interfaces complexes pourraient à terme être mises en réseau, avec des organoïdes cérébraux connectés avec des organoïdes d'organes sensoriels (des organoïdes rétiniens par exemple). Cela pourrait par exemple aboutir à de nouvelles approches thérapeutiques.

Cette IO posséderait un autre avantage : le gain énergétique. Sa consommation d'énergie devrait, en effet, se rapprocher de celle d'un cerveau humain. Avec une puissance de calcul d'environ un exaFlop, il consommerait 20 watts, soit une efficacité un million de fois inférieure à celle des machines modernes (même s'ils effectuent des tâches très différentes mais complémentaires). Pour comparaison, Frontier, le supercalculateur le plus puissant des États-Unis atteindrait les 1,1 exaFlop, l'équivalent de 1,2 milliard de milliards d'opérations réalisées en une seconde, pour une consommation d'énergie estimée à 21 mégawatts.

Toutefois, face aux nombreux défis soulevés par ce type de recherches, ces mêmes chercheurs avouent aussi qu'une approche éthique devra forcément être intégrée. Mais cela prendra encore quelques années, voire quelques décennies, avant d'avoir un aperçu de ce que pourra bien nous offrir cette "intelligence organoïde".

