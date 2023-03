Onet-le-Château. Un joli moment magique partagé avec le jeune public

Ce mercredi avait lieu le rendez-vous conte organisé par la médiathèque au Krill et nombreux sont les enfants (et beaucoup de parents !) qui sont venus écouter les histoires de François Jenous. Une compilation d’histoires ponctuée de ritournelle musicale que le jeune public apprend et chante en chœur… Ainsi avec "Les trois étrangers" on retrouve un aveugle, un sourd et un muet qui redonnent de la vie dans un village par le biais de l’art et des enfants : une ode aux facultés cachées derrière le handicap… Avec "Simone et Gertrude", on retrouve un conte traditionnel, l’histoire d’une dame qui trouve et soigne un oiseau blessé. Quant à "Bongo l’éléphant", il est le seul éléphant de sa jungle et a du mal à se faire des amis, étant considéré comme trop gros… Un joli moment de partage pour François Jenous avec un jeune public très participatif et qui a beaucoup chanté et applaudi… L’après-midi s’est poursuivi avec les jeux mis à disposition par la ludothèque, pour prolonger la magie de l’instant.

Prochain rendez-vous : mercredi 12 avril, avec la Compagnie Paroles de source "Numa et sa bibliothèque magique".