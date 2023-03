Druelle Balsac. Les thés dansants de "Lo Serado" toujours au top

Mardi 7 mars avait lieu à la Salle des Fêtes de Druelle village un nouveau thé dansant organisé par le club du 3e âge "Lo Serado". L’orchestre Didier Malvezin a joué devant une salle comble et un public passionné. Les nombreuses personnes présentes ont été conquises par le talent, la qualité musicale et le dynamisme de cet orchestre. Félicitations au président Michel Soulié, aux membres du bureau et aux bénévoles pour la parfaite organisation de cette après-midi.

Les thés dansants du club druello-balsacois ont acquis au fil des ans une belle notoriété qui dépasse largement les limites du village. Un thé dansant s’organise en pensant aux moindres détails. La qualité de la piste de danse, l’accueil, la considération de chacun. Parfois jusqu’à la couleur des nappes. Quel que soit l’établissement, une simple bande-son et une piste de danse ne suffisent pas.

Comme le constate Michel Soulié : "Le sourire est indispensable et le choix de l’orchestre est important". Le meilleur orchestre du monde fera un flop s’il n’a pas l’esprit "thé dansant" et ne comprend pas un accordéon.

Notez dès maintenant la date du prochain thé dansant qui aura lieu mardi 4 avril avec l’orchestre de Gilles Saby.