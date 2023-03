Onet-le-Château. La marche bleue a pris l’eau, mais ne s’est pas noyée…

Samedi, parapluies, impers et bottes en caoutchouc étaient de mise, il fallait être sacrément motivés pour participer à cette 2e Marche bleue…

Ce fut le cas d’une bonne soixantaine d’irréductibles qui ont d’abord été accueillis dans le château, par les différents partenaires : le CCAS, la Ligue contre le cancer, le dépistage des cancers Centre de Coordination Occitanie et la Cami sport & cancer, avec le soutien du GAEQ, de Rand’Onet, des Touroulis et de la Retraite sportive.

L’objectif de cet évènement étant de sensibiliser un maximum de personnes, à l’importance de la prévention (hygiène alimentaire et activité physique comme par exemple cette rando) et du dépistage du cancer colorectal (distribution de kits).

L’échauffement orchestré par Christian de la Cami s’est déroulé sous une pluie battante, une pluie qui a joué les troubles fêtes tout l’après-midi et a accompagné les 2 groupes constitués, le premier avec Bernard de la Retraite sportive, pour le circuit des 5 km et le second avec Georges des Touroulis, pour celui des 10 km… Tous sont revenus sans encombre, mais absolument trempés, malgré les tenues de rigueur, autant dire que fouaces et cafés offerts par la mairie, ont été grandement appréciés !