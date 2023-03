Espalion. Les équipes I et II enchaînent les victoires

Régionale 2 : l’équipe 1 (Georgiana, Ange, Rémi, Michel) s’impose 9-5 contre Entraygues et reste coleader de la poule. Félicitations à Geogiana pour ses trois perfs. PréRégionale : l’équipe2 (Patrick, Damien, Éric, Alain) gagne 11-3 contre Olemps et occupe seule la 1re place. À noter la belle perf d’Éric sur un joueur ayant 136 points de plus. Départementale 2 : l’équipe 3 (Philippe, Jeff, Jérôme) avec un seul titulaire s’incline 7-3 à Villefranche-de-Rouergue. Départementale 3 : l’équipe 4 (Philippe, Nathan) perd 6-4 contre Lioujas. L’équipe 5 composée de joueurs de Montézic débutant la compétition cette saison (Sophie, Charline, Erwan) remporte sa première victoire 6-4 à Baraqueville.