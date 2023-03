Aveyron : l’association UFC-Que Choisir met de l’énergie dans son action

La pose du photovoltaïque et l’achat de pompes à chaleur font partie des dossiers qui mobilisent le plus l’antenne aveyronnaise de l’association de consommateurs.

L’activité va crescendo au sein de l’antenne départementale de l’UFC-Que choisir Aveyron. C’est en tout cas ce que l’on peut constater à l’issue de l’assemblée générale qui vient de se tenir à la Maison des associations, à Rodez. Comme a pu le mettre en exergue le président Jean-Marc Giacolone, deux sujets se distinguent parmi la somme de dossiers de litiges pour lesquels l’association départementale est sollicitée : la pose de panneaux photovoltaïques et l’installation de pompes à chaleur.

" Globalement, l’énergie est un sujet sur lequel nous sommes souvent interpellés. Nous délivrons les mêmes conseils : pour l’installation des pompes à chaleur, si vous êtes démarchés par une société qui n’est pas du département, il faut être très vigilant. Faites confiance à des entreprises locales ", lance Jean-Marc Giacolone. Les litiges liés aux fournisseurs d’énergie sont également importants : " Aujourd’hui, ce que l’on peut dire, c’est que le fournisseur qui reste le plus fiable reste EDF." Et de souligner que l’UFC-Que choisir Aveyron a remporté, dernièrement, quatre litiges sur ce type de dossiers pour une somme globale de 144 000 euros.

Autre sujet important sur lequel l’association se retrouve souvent sollicitée : celui de la voiture. "Les litiges sur lesquels on travaille se trouvent souvent dans le cadre d’une relation de particulier à particulier", note le président.

D’une manière plus globale, l’évolution du nombre de litiges a augmenté de 7 à 8 % par an selon les chiffres dont dispose l’association. "C’est également lié au fait que nous pouvons également être interpellés en ligne, via le site internet", explique Jean-Marc Giacolone, dont l’association a pu recruter un salarié portant ainsi à deux les effectifs. " Et cela, c’est grâce au soutien du conseil départemental", souligne-t-il. "Après une période difficile, nous avons également pu reprendre nos permanences à Villefranche, à Millau, à Saint-Affrique, à Rodez et à Laissac", se félicite-t-on du côté d’une l’association qui s’appuie sur une trentaine de bénévoles et près de 600 adhérents pour mener à bien son action.

Au regard de l’actualité, l’UFC-Que choisir Aveyron travaille sur l’évolution du pouvoir d’achat, et notamment sur l’inflation qui touche le panier de la ménagère.