Le changement d'heure est effectif ce dimanche : il était pourtant bien parti pour être supprimé

Ce dimanche 26 mars 2023, la France fera un premier pas vers l'été : quand l'horloge affichera 2 heures, il sera en réalité... 3 heures ! Pourtant, ce changement a bien failli être abandonné...



C'est le cheminement classique des fins de mois d'octobre et de mars : l'horloge opère une petite gymnastique. Ce dimanche 26, l'aiguille va accélérer la cadence, puisqu'à peine arrivée à 2 heures, elle basculera directement sur le 3, passage à l'horaire d'été oblige. Pas de chance : nous perdrons donc une heure de sommeil... Mais pourtant, ce changement devait ne plus exister. On rembobine.

1916, 1944, 1975...

Comme le rappelle le site vie-publique.fr, le changement d'heure a été instauré pour la toute première fois en France en 1916. Le but était d'économiser des ressources énergétiques comme le charbon. Mais l'heure d'été est abandonnée à la Libération, en 1944.

C'est finalement le 19 septembre 1975 qu'un décret introduit une heure d'été en France métropolitaine, pour économiser l'énergie en réduisant les temps d'éclairage artificiel, en soirée. C'est notamment le choc pétrolier de 1973-1974 et l'envolée des prix du pétrole qui ont accéléré cette instauration.

De plus en plus contesté

À mesure que les années ont défilé, ces changements d'heure, qui interviennent donc deux fois par an (fin mars et fin octobre) ont été contestés. La généralisation de l'éclairage à basse consommation, la hausse des accidents de la route ainsi que des troubles du sommeil chez les personnes âgées et les enfants ont alimenté les critiques.

Le tournant de 2018-2019

La Commission européenne avait alors lancé une consultation publique à l'été 2018. À l'échelle de l'Union Européenne, elle avait reçu plus de 4,6 millions de réponses. 84% d'entre elles étaient favorables à la suppression du changement d'heure. En France, une consultation organisée par l'Assemblée nationale début 2019 avait obtenu des résultats similaires.

Tout s'accélérait alors en mars de la même année, quand le projet de directive avait été adopté par le Parlement européen. Il prévoyait la suppression du changement d'heure saisonnier à partir de 2021. Chaque Etat membre était alors en droit de choisir s'il souhaitait rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

Un projet ruiné... par le covid

Alors que cette directive devait être adoptée par le Conseil européen fin 2020, le covid-19 est passé par là. "En raison de la crise sanitaire, ce texte sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour", ajoute le site vie-publique.fr. Qui abolit, d'ailleurs, tout suspense : "il ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Le changement d'heure été et hiver 2023 est conservé".