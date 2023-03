L'image du jour : dans le Lot, à l'ouest de l'Aveyron, c'est un peu le Far-West

Quand les gendarmes lotois rencontrent le shérif de Puy-l'Evêque.



C'est la rencontre de deux mondes dans l'univers de la gendarmerie : celui des gendarmes des campagnes françaises et des shérifs des temps modernes de la "country" américaine, et cette rencontre s'est faite dans le Lot, à Puy-l'Evêque exactement.

Une Chevrolet du comté de Dallas

Une rencontre insolite, doublée de celle entre le véhicule Renault du gendarme et la Chevrolet du shérif. "Une Chevrolet Caprice de 1980 (...) qui vient du comté de Dallas dans le Texas", avec moteur V8 et 350 chevaux sous le capot, précise un internaute érudit et passionné en commentaire de la photo publiée ce mardi 23 mars sur la page Facebook de la gendarmerie du Lot.

Du coup, Puy-l'Evêque est devenu un comté de l'ouest américain le temps du cliché pour sceller l'entente cordiale entre les shérifs lotois et les gendarmes texans.