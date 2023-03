Castelnau-de-Mandailles. Assemblée générale : la société de pêche fait le point sur la règlementation

C’est au local des Garrigues que s’est tenue l’assemblée générale de l’APPMA de Castelnau de Mandailles, Lassouts et Saint- Chély- d’Aubrac. Après le mot d’accueil du président Bernard Bévière, José et Régis gardes de la Société ont rappelé les points importants de la nouvelle règlementation concernant le nombre de captures des carnassiers ainsi que l’obligation de remettre à l’eau les truites (arc-en-ciel prises en deuxième catégorie entre le 1er Janvier et le 10 mars. Malgré la crise et trois années compliquées par la Covid qui ont entrainé une légère diminution du nombre de permis vendus, c’est un budget équilibré qui est présenté par David le trésorier et ce, grâce au soutien des municipalités et leur participation financière pour les animations initiation à la pêche et sensibilisation à la protection du milieu aquatique organisées pour les écoles des trois communes. La réunion se poursuivait par le rappel des différentes animations et activités auxquelles ont participé les dirigeants et les bénévoles :

- Le nettoyage des berges du lac avec pour constat une diminution des déchets sans doute due à la mise en service de déchèteries.

- Les animations pour les écoles.

- La pêche électrique sur le Lot en aval du barrage qui a révélé une absence de truitelles.

- La récupération de bouteilles du vin d’Estaing immergées dans le lac par quinze mètres de fond pour des tests de vieillissement.

- Le lâcher de brochets à divers points du lac.

- Le nettoyage et l’entretien de la mise à l’eau des Alauzets en collaboration avec la mairie et des services techniques lors de la baisse importante du niveau du lac cet automne. Après la présentation des projets pour la saison 2024 et l’élection du bureau la soirée s’est terminée par le visionnage d’un diaporama sur les activités passées tout en partageant quelques délicieuses pâtisseries.