Aveyron : un camping du Bassin decazevillois, "plaque tournante" locale de l’héroïne

Le tribunal judiciaire de Rodez a distribué plusieurs peines de prison ferme ce lundi 27 mars pour un vaste trafic portant sur un total de 12 kg d’héroïne et de cocaïne. Les faits se sont produits dans le Bassin decazevillois entre 2020 et 2022.

C’est, en quelque sorte, la rencontre entre les trafiquants des villes et les trafiquants des champs. Qui s’est effectuée totalement par hasard en 2020 par le biais d’une discussion lors d’un covoiturage entre les deux protagonistes les plus lourdement condamnés, ce lundi 27 mars, par le tribunal de Rodez.

Ce sont les policiers de Decazeville qui, le 15 février 2022, mettent un terme à ce trafic qui a porté au total sur 12 kg de drogue, pour la grande majorité de l’héroïne.

Ils interpellent ce jour-là un convoyeur et son client au moment de la livraison. Le convoyeur est né à Lille en 1990, le client à Decazeville en 1975 et les livraisons durent depuis le début de l’année 2020.

Deux autres Aveyronnais étaient jugés pour leur participation à ce trafic : le gérant d’un camping du Bassin, à qui l’enquête a prêté neuf clients réguliers, et le cousin du Decazevillois interpellé lors de la livraison du mois de février, qui avait accepté de garder 50 grammes d’héroïne appartenant à son cousin à une reprise.

Si tous comptent plusieurs mentions à leur casier judiciaire, c’est le jeune convoyeur lillois qui a le passif le plus lourd, avec cinq incarcérations dont deux pour trafic de stupéfiants.



Un renseignement anonyme pour point de départ

Il a été extrait de cellule pour l’audience, au même titre que le gérant du camping, les autres prévenus comparaissent libres.

C’est un renseignement anonyme qui déclenche l’enquête, en octobre 2021. Les forces de l’ordre apprennent que le patron d’un camping du bassin decazevillois se livre à la vente d’héroïne, de cocaïne et de cannabis. Les écoutes téléphoniques mettent en évidence des conversations alambiquées où il est question de passer au camping «chercher une crêpe au sucre» ou encore «un kilo de pommes».

Autre élément qui attire l’attention des forces de l’ordre : le train de vie du quadragénaire decazevillois dont la livraison sera avortée quelques mois plus tard, entre rentrées financières en forte hausse, achat de motos, jet-ski ou projet de vacances à Dubaï.

Au camping, un business ""convivial", entre "amis"

Il apparaît que ce dernier est le fournisseur du gérant du camping, pour un montant total qui avoisine 36000€, même si l’homme nie tout au long de la procédure être un dealer. Tout juste admet-il, dans son établissement, "dépanner" des amis afin de payer sa propre consommation de drogue. Un business "convivial", résume-t-il.

Son fournisseur decazevillois, lui, reconnaît avoir quatre clients, qui lui auront permis, selon les investigations, de réaliser un bénéfice de 60000€.

Dans son réquisitoire, la procureure de la République Émilie Passier avancera que le convoyeur lillois était le "fournisseur" qui avait "remporté l’appel d’offres de l’Aveyron", son client decazevillois étant lui le "grossiste"» qui a "inondé la région d’héroïne". "Ce n’est pas un petit revendeur de quartier", a-t-elle assuré.

Un simple « élément satellite de ce gros trafic »

Concernant le gérant du camping, la procureure parlera d’un homme "très ancré dans le trafic de stups" à la tête d’un établissement qui était selon elle une "plaque tournante" locale.

Son passif jouera en sa défaveur au moment du délibéré. Avec quatre condamnations pour trafic de stups, l’homme a écopé de trois ans de prison malgré l’intervention de son avocat MeAuzuech, arguant du fait que les perquisitions n’avaient rien donné chez lui et qu’il n’était qu’un "élément satellite de ce gros trafic".

Le Decazevillois présenté comme le grossiste a lui été condamné à 30 mois de prison. Son avocat a regretté l’absence d’autres protagonistes, ceux identifiés comme étant ses clients réguliers, affirmant que le convoyeur était venu le voir avec une première livraison alors qu’il n’était "pas demandeur".

Après avoir été condamné à 5ans de prison dans une autre affaire en novembre dernier, le jeune convoyeur lillois écopé d’une peine de 4 années de prison.

Enfin le cousin du revendeur decazevillois, reconnaissant la «maladresse» de sa défense, sera lui condamné à 12mois de prison avec sursis pour avoir joué le rôle de «nourrice occasionnelle» en gardant à son domicile les 50 grammes d’héroïne appartenant à son cousin.