Calmont. Conseil municipal : l’Esat et les enfants main dans la main pour les oiseaux

Le conseil municipal des enfants a reçu récemment la réalisation des produits des travailleurs de l’Esat.

L’événement fait suite au conseil municipal des enfants de la commune de Calmont qui avait mis en place ce projet en faveur de la biodiversité.

Il s’agit en effet de favoriser la faune et en particulier les oiseaux et les hérissons. Le suivi du projet et sa mise en place ont pris un certain temps. Quand on voit les perchoirs, les nourrisseurs sur pied, les caisses à hérissons et les nichoirs réalisés par les travailleurs de l’Esat qui ont réfléchi à la fabrication de ces (cabanes), tout le monde en a été émerveillé.

Pour en arriver à ce résultat, les enfants ont préparé des plans soumis aux responsables de l’atelier bois.

Les encadrants des travailleurs ont responsabilisé certains éléments parmi eux, formé des équipes de trois ou quatre personnes qui à partir de panneaux de contreplaqué ont dessiné, découpé et assemblé les différentes pièces constituant les nichoirs, etc.