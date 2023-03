Villefranche-de-Rouergue. Le dernier concert de l’Ajar a fait l’unanimité

Le dernier concert programmé par l’Ajar le 18 mars au théâtre municipal avec The Soul Jazz Rebels a été particulièrement apprécié.

Jean Vernhères au saxophone, Cyril Amourette à la guitare, Hervé Saint-Guirons à l’orgue Hammond et Ton ton Salut à la batterie forment un groupe à l’énergie très communicative. Leur langage, c’est le jazz et le blues qu’ils mêlent aux sonorités du gospel et de l’afro-jazz avec beaucoup de talent et de finesse. Les quatre musiciens, tous compositeurs, ont proposé un riche éventail de leurs créations. Le public, enthousiaste, n’a pas boudé son plaisir et a fait une belle ovation au quartet en le rappelant par deux fois ! The Soul Jazz Rebels a produit deux opus : Le premier "Chittlin’Circuit" en 2016, le deuxième album éponyme "Soul Jazz Rebels en février 2019. Le troisième paraîtra courant 2023. À suivre pour découvrir ou redécouvrir l’univers des quatre musiciens sur la page facebook du groupe.

Adresse du site : www.souljazzrebels.com