Hépatites pédiatriques : des co-infections virales en cause ?

Depuis le printemps 2022, des cas inexpliqués d’hépatites sévères et atypiques ont touché des enfants d’une trentaine de pays. Une récente étude américaine apporte un élément nouveau pour expliquer cette vague.

Plus de 1 000 cas d’une forme inconnue d’hépatite a touché des enfants de 35 pays dans le monde, parmi lesquels, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France. Au total, 50 ont nécessité une transplantation hépatique et 22 sont décédés. Jusqu’à présent, l’hypothèse la plus retenue pour expliquer cet épisode surprenant demeurait un adénovirus. Et plus particulièrement un adénovirus de type 41 (HAdV-41), responsable de gastroentérites. Mais sans certitude.

Des chercheurs de la University of California San Francisco apportent un nouvel élément, compatible avec cette même hypothèse de l’adénovirus. En effet, en réalisant le génotypage de prélèvements sanguins, nasaux et fécaux de 14 enfants ayant développé une hépatite, ils ont établi deux constats. Le premier est la présence massive – chez 93% des cas – d’un adénovirus 2 (AAV2), dont une majorité d’HAdV-41. Le second, que chez 85,7% des malades, co-existaient d’autres infections virales, avec d’autres adénovirus mais aussi le virus d’Epstein-Barr, de l’herpès et/ou des entérovirus.

Les scientifiques associent donc la survenue de ces hépatites à ces co-infections. En effet, "les adénovirus ne sont pas connus pour causer à eux seuls des hépatites. Ils ont besoin d’un virus ‘assistant’ afin de se répliquer dans le foie", expliquent-ils.

Le confinement en cause

Mais comment expliquer l’apparition soudaine et en nombre de ces maladies du foie chez des enfants ? Selon les auteurs de l’étude, l’explication se trouve dans le contexte post-confinement. " A leur retour à l’école, les enfants étaient davantage susceptibles de se contaminer avec des pathogènes communs", dont ils avaient été préservés durant des mois, expliquent les chercheurs. Lesquels suggèrent qu’un petit nombre de ces enfants, contaminés par plusieurs virus à la fois ont peut-être été ainsi rendus plus vulnérables à une hépatite sévère.