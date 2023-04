Rodez. Avec "Toc toc toc", Lucie Félix conjugue illustration et design

Dans le cadre du programme Des livres et des bébés porté par le Département de l’Aveyron et sa médiathèque, Aporia Culture s’associe à la venue de l’illustratrice-designeuse Lucie Félix en accueillant une installation immersive à Pingpong le Toit du 3 au 28 avril intitulée Toc toc toc. Toc Toc Toc est un espace pour les tout-petits de 0 à 4 ans destiné à la manipulation d’objets. Le jeu est au cœur du travail de Lucie Félix, dont les expositions et ateliers visent à créer un environnement propice au jeu libre. Son rôle : faciliter la création par les enfants de jeux nouveaux, sérieux ou drôles, individuels ou collectifs, mais surtout développant les qualités personnelles et la curiosité.

Profitant de la présence de l’artiste, Aporia proposera aussi une conférence interactive, mercredi 5 avril à 19 heures à Pingpong le toit. Lucie Félix viendra démontrer l’importance de la manipulation d’objets dans le développement de l’enfant. Cette conférence est gratuite et ouverte aux parents, grands-parents, accompagnés de leurs jeunes enfants.

Plusieurs événements

Après la programmation du spectacle Coucou, inspiré d’un des livres de Lucie Félix, en février au Théâtre de la Maison du peuple, plusieurs événements portés par la Médiathèque départementale de l’Aveyron, mettront également à l’honneur le travail de Lucie Félix : – une exposition "Prendre et surprendre" (présentée à la MESA du 18 mars au 8 avril),

- un programme de rencontres et d’ateliers associant professionnels de la petite enfance et familles (du 3 au 7 avril),

- une conférence "L’importance de la manipulation d’objets dans le développement de l’enfant" avec Lucie Félix à Pingpong le toit le mercredi 5 avril à 19 h,

- une soirée professionnelle en présence des éditrices de Lucie Félix, les éditions Les grandes personnes, le 25 mai à la Mésa.