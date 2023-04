Cyclisme : à Rodez, près de 200 licenciés prêts à débuter la saison sur route

Le Vélo club de Rodez a fait sa photo de rentrée, samedi 1er avril.

Alors que les compétitions sur route reprennent prochainement, le Vélo club Rodez a procédé à sa photo de rentrée, samedi 1er avril dans les locaux de l'entreprise RAGT.

L’association compte cette année 190 licenciés. « Notre club a vu le jour en 1891 et n’a jamais cessé de former, encadrer, soutenir les jeunes et moins jeunes », avance Victor Santos, le président. « Nous tablons sur la fidélité des membres, ajoute-t-il. Sur le bureau constitué en 2007, sur les 14 membres il en reste encore 10, cela résume le bon esprit d’équipe. »