Rodez. Le jiu-jitsu brésilien, sport en vogue sur le Piton

En septembre, le JJB 12 a ouvert ses portes. Et cette nouvelle activité rencontre un certain succès.

C’est un sport en plein développement. Art martial de préhension, c’est-à-dire activité basée sur les saisies et non les frappes, le jiu-jitsu brésilien tire son héritage d’une longue histoire nippone – ces techniques de combat auraient été développées par les Samouraï –, saupoudré d’un accent brésilien, certains pratiquants cariocas s’approprient cette pratique au cours du XXe siècle.

Et l’on peut désormais pratiquer cette activité à Rodez. Puisqu’en septembre, le club du JJB 12 a ouvert ses portes. "Le nombre de pratiquants français a doublé en trois ans. Cet engouement se rencontre également en Aveyron. Nous comptons désormais trente membres actifs au sein de l’association", se réjouit le nouveau club, épaulé financièrement par la ville de Rodez et la communauté de communes Conques-Marcillac.

Affilié à la confédération française de cette discipline, le club aveyronnais, entièrement géré par des bénévoles, multiplie ses actions. "Nous sommes fiers de la dynamique que nous avons impulsée, annonce le JJB 12. Journées portes ouvertes, entraînements de masse chaque dernier samedi du mois, stages durant les vacances scolaires, sessions de self-défense et bien entendu, déplacements sur des compétitions sont au programme du club."

Déjà des résultats !

Et les premiers résultats sont là, avec trois titres de champions de France en no gi (sans kimono), ainsi que deux médailles d’or à l’open de Bourges en gi (avec kimono) pour les adhérents du JJB12. "Nous espérons confirmer ces bons résultats lors de notre participation au championnat de France gi en juin prochain, pour continuer à porter haut et fier les couleurs de Rodez", ambitionne l’association.

Actuellement, le club propose cinq créneaux d’entraînements hebdomadaires, sans rupture durant les vacances scolaires, en gi et no gi au niveau – 3 de l’Amphithéâtre de Rodez ainsi qu’au dojo Beausoleil de Marcillac. Tous les cours sont assurés par un enseignant diplômé CFJJB. Et pour la rentrée prochaine, JJB 12 souhaite proposer des à la fois créneaux de pratique adaptée aux personnes en situation de handicap et des sessions dédiées aux plus jeunes.

Demain, le club organise un open mat, séance de rencontres amicales à 16 h à l’Amphi, l’occasion de découvrir cet art martial encore méconnu.

Plus d’infos sur JJB12.sportsregion.fr. Pour la séance d’open mat, l’entraînement est gratuit et ouvert à tous.