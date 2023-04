Des sauveteurs aquatiques de toute l'Occitanie ont été mis en conditions réelles lors d'une simulation d'inondation autour de Millau.

Le SDIS de l'Aveyron a préparé et animé un exercice de grande ampleur dans le sud de l'Aveyron, dans les rivières du Tarn et de La Jonte, simulant un scénario d'inondation. À Millau et les communes situées en amont des cours d'eau, un total de 60 sauveteurs aquatiques étaient mobilisés ce mardi 4 avril 2023.

Venus du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron, de l'Aude, du Gard, de Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, les sauveteurs ont été confrontés "à des mises en situations plus vraies que natures". Les professionnels avaient l'appui de deux équipes cynotechniques, de spécialistes en soutien sanitaire opérationnel et d'un hélicoptère de la sécurité civile venu de l'Hérault (Dragon 34).

A lire aussi : Pourquoi les pompiers ont-ils été mettre le feu dans le Sud-Aveyron ?

Un scénario de crues après de violents orages

Le coordinateur de l'exercice zonal d'inondations, Medhi Digouth, a détaillé le scénario de l'exercice à Midi Libre : "Il y a eu de violents orages en Lozère, sur le bassin du Tarn cévenol. Il y a une vague de crue qui part des Vignes vers Le Rosier, de nombreuses personnes sont installées dans les campings, il y a potentiellement des victimes en bord de rivière".

Comme le relève le SDIS de l'Aveyron, "le risque inondation est un risque majeur sur le département", et "la zone Sud est la plus touchée et la plus préparée à ce risque".

.