La Selve. Goûter Pascal

Le bureau s’est réuni ce mardi 4 avril pour faire le point et préparer l’organisation du Goûter

Le mardi 11 avril tous les adhérents seront convié au goûter qui suivra le jeu de carte , maintenue ce jour là

Ce sera l’occasion de reparler de l’agenda des sorties du premier semestre et de s’inscrire pour ceux qui veulent y participer

(Visite de Sylvanes le 28 avril et Follies fermières le 30 juin )

Le repas au restaurant Le Selvois à réuni 26 personnes et à connu un vrai succès

Donc d’autres repas sont à prévoir

Pour une communication plus rapide et plus efficace il sera bon de nous communiquer votre n° de portable ou votre adresse mail pour ceux qui ne l’on pas encore fait et sinon nous dire comment vous souhaitez être informé